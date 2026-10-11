رژیم غارتگر و تروریستی آمریکا دویست و بیست و چهارمین سیلی را از مردم ایران خورد که عمر درختان سعدآباد، بیش از تاریخ این دشمن بی‌هویت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم دیار آفتاب در دویست و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی خود، با تأکید بر وحدت ملی و پاسداری از هویت تاریخی ایران، اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را نشانه‌ای از تلاش برای تخریب اقتدار و استقلال کشور دانستند.

شب گذشته ملت مبعوث شده در تجمع خود در میدان شهدا در پاسخ به یاوه گویی وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تاریخ افتخارآمیز ایران، تصریح کردند که ملت ایران از دوران باستان تاکنون همواره رویکردی عدالت‌خواهی و استکبارستیز داشته و همواره با اتکا به روحیه مقاومت، بر دشوارترین چالش‌ها پیروز شده است.