وزیر راه و شهرسازی از واگذاری بیش از ۲۱ هزار قطعه زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد و اعلام کرد: حدود ۱۹ هزار قطعه از این اراضی در دو سال اخیر واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای سکونتی روستانشینان را از محورهای فعالیت این وزارتخانه اعلام کرد.

فرزانه صادق گفت: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۱۲ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث شده است.

وی افزود: اکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت روستایی کشور به راه روستایی دسترسی دارند و تکمیل و نگهداری این شبکه همچنان در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش راه‌های روستایی در رونق اقتصادی اظهار کرد: دسترسی آسان‌تر به شهرها و بازارهای مصرف، زمینه عرضه محصولات و تقویت معیشت روستاییان را فراهم می‌کند.

صادق، تمرکززدایی از کلان‌شهرها و تحقق عدالت فضایی را از رویکردهای مورد تأکید دولت دانست و بر ضرورت حفظ جمعیت و پویایی اقتصادی در مناطق روستایی تأکید کرد.

وی همچنین بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و متناسب‌سازی آنها با نیازهای سکونتی مردم را ضروری دانست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۲۱ هزار قطعه زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده که حدود ۱۹ هزار قطعه آن به دو سال اخیر اختصاص دارد.

صادق، بهره‌گیری از پیش‌بینی‌های هواشناسی را نیز برای برنامه‌ریزی بهتر کشاورزان در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات مؤثر دانست.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار روستایی به همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و برنامه‌ریزی متناسب با نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه نیاز دارد.