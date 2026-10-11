به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در پی دریافت شکایت تعدادی از طلافروشان شهرستان خرم‌آباد مبنی بر اینکه خانمی با مراجعه به مغازه‌های آنان و با ترفند تعویض طلای مستعمل با طلای نو، اقدام به فروش طلاهای تقلبی کرده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: در بررسی‌های اولیه و با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد متهمه با مراجعه به واحدهای صنفی طلافروشی و تحویل ۱۵ گرم طلا، اقدام به دریافت طلای نو کرده که پس از خروج وی، طلافروشان متوجه تقلبی بودن طلاهای تحویلی شده‌اند.

وی بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با بهره‌گیری از اقدام تخصصی، هویت متهمه را شناسایی کردند و با استعلام‌های انجام گرفته مشخص شد این فرد به اتهام کلاهبرداری مشابه در خارج از استان دستگیر و در زندان است .

جانشین فرمانده انتظامی لرستان افزود: با هماهنگی قضایی، متهمه برای تحقیقات تکمیلی از زندان به استان منتقل شد.

سرهنگ ابدال‌چگنی گفت: متهمه پس از ادله و مستندات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرد و پرونده پس از تکمیل مستندات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان خرم‌آباد ارسال شد.

وی با هشدار به کسبه و بازاریان، تأکید کرد: طلافروشان در زمان خرید طلاهای متفرقه و بدون فاکتور،نسبت به اصالت آن‌ها اطمینان کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.