معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت : حفظ تولید و اصلاح سیاست‌های صنعتی، پیش‌شرط عبور از چالش‌های اقتصادی است

حفظ تولید و اصلاح سیاست‌های صنعتی، پیش‌شرط عبور از چالش‌های اقتصادی است

حفظ تولید و اصلاح سیاست‌های صنعتی، پیش‌شرط عبور از چالش‌های اقتصادی است

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت :





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تولید، تأمین انرژی، منابع مالی و ارز، بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه تأکید کرد.

رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین افتتاحیه دومین رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو و آرت اکسپو، استقبال فعالان اقتصادی داخلی و هیئت‌های خارجی از این رویداد را نشانه‌ای از تداوم حرکت صنعت کشور در مسیر توسعه، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دانست.

وی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاهی با این سطح از استقبال، در شرایطی که کشور هم‌زمان با مسائل اقتصادی و تحولات محیط پیرامونی مواجه است، بیانگر آن است که فعالان اقتصادی همچنان برای آینده امیدوارند و تلاش می‌کنند مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

انصاری با اشاره به دشواری‌های موجود در فضای تولید و اقتصاد کشور افزود: بخش تولید با مسائل و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است، اما عبور از شرایط کنونی نیازمند حفظ امید، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تلاش برای تقویت ظرفیت‌های موجود است.

وی با تشریح اولویت‌های وزارت صمت در مقطع فعلی گفت: در کوتاه‌مدت، حفظ توان تولیدی کشور و صیانت از منابع ارزی دو محور اساسی سیاست‌گذاری این وزارتخانه محسوب می‌شوند. هدف آن است که با وجود محدودیت‌ها، چرخه تولید متوقف نشود و بنگاه‌های صنعتی بتوانند فعالیت خود را با پویایی بیشتری ادامه دهند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در ادامه، با اشاره به تغییرات وضعیت تولید در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: عملکرد تولید در اسفند و فروردین قابل توجه بود و از اردیبهشت‌ماه به بعد نیز ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌تدریج روند افزایشی پیدا کردند.

به گفته انصاری، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف کشور در مسیر رشد قرار گرفته و میانگین افزایش ظرفیت تولید طی ماه‌های اخیر، در مقایسه با ماه ابتدایی سال، بیش از ۲۵ درصد بوده است.

او تأکید کرد که افزایش ظرفیت‌های تولیدی هنوز به معنای بازگشت کامل به سطح فعالیت سال گذشته نیست.

انصاری توضیح داد: با وجود روند بهبود در ماه‌های اخیر، تولید کشور در شش‌ماهه سپری‌شده همچنان نتوانسته است به سطح ثبت‌شده در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ برسد. بنابراین، برای تثبیت این روند و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، باید موانع پیش روی تولید به‌صورت جدی‌تری برطرف شوند.

وی تأمین مالی، دسترسی پایدار به انرژی، به‌ویژه برق و گاز، مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های موردنیاز واحد‌های صنعتی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان برشمرد و خاطرنشان کرد: تأمین ارز موردنیاز فعالیت‌های تولیدی نیز همچنان یکی از مسائل تعیین‌کننده در استمرار فعالیت بنگاه‌هاست.

انصاری با تشریح اقدامات وزارت صمت برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز موردنیاز، گفت: با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، تلاش شده است متناسب با شرایط ارزی کشور، راهکار‌های متنوع‌تری برای تأمین ارز فعالان اقتصادی فراهم شود.

او افزود: در این مسیر، بهینه‌سازی نحوه تخصیص منابع ارزی و ایجاد روش‌های جدید برای پاسخ‌گویی به نیاز تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به تغییرات ایجادشده در سازوکار‌های معاملاتی مرکز مبادله ارز اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه، امکان انجام معاملات مستقیم به شکل کنونی فراهم نبود، اما اکنون این ظرفیت ایجاد شده است.

به گفته وی، استفاده تولیدکنندگان از روش‌های مبتنی بر سپرده‌های ارزی خود یا دیگران نیز در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال تسهیل شده و امکان بهره‌گیری از این شیوه‌ها بیش از گذشته فراهم است.

انصاری ادامه داد: در مرکز مبادله ارز، شرایطی ایجاد شده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از فعالیت خود را با نرخ‌هایی مناسب و نزدیک به قیمت بازار آزاد عرضه کنند. این بستر امکان تعامل میان صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود شرایط تجارت خارجی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی کمک کند.