به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، هدف از این مانور را ارزیابی زیرساخت‌های فنی، سامانه‌های اجرایی و آمادگی عوامل برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: در این مانور، مراحل ثبت‌نام، احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا به‌صورت آزمایشی بررسی شد.

وی افزود: نتایج ارزیابی‌ها از آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات الکترونیک حکایت دارد و رفع کاستی‌های احتمالی با هدف برگزاری انتخاباتی منظم و بدون مشکل در دستور کار قرار دارد.