با نظر قاسم حدادی‌فر و کادرفنی تیم فوتبال جوانان کشورمان ۳۰ بازیکن در گروه نخست به اردوی انتخابی دعوت شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا از ۲۱ تا ۲۵ مهر در قالب ۲ گروه، در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

براین اساس با نظر قاسم حدادی‌فر و کادرفنی تیم، ۳۰ بازیکن در گروه نخست به اردوی انتخابی دعوت شدند.

اسامی نفرات گروه دوم نیز به زودی اعلام می‌شود.

هدف کادرفنی از برگزاری این اردوها، بررسی بازیکنانی است که پیش از مسابقات گروه C مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال در ویتنام، فرصت کمتری برای ارزیابی آنها وجود داشت.