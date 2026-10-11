مهدی یونسی در آیین تجلیل از ۳۶ رتبه برتر کنکور استان، توسعه مازندران را در گرو فعالیت نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در آیین قدردانی از دانش‌آموزان دارای رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی آزمون سراسری ۱۴۰۵، با تبریک موفقیت دانش‌آموزان به آنان، خانواده‌ها و مدیران آموزش و پرورش گفت: تعالی و توسعه استان در گرو فعالیت نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران است.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های متخصص در پیشرفت استان افزود: جهش کنونی مازندران متأثر از حضور نیرو‌ها و پیوست علمی در کنار استانداری بوده است.

استاندار مازندران، پیوست علمی را زمینه‌ساز پاسخگویی به نیاز‌های نسل‌های آینده دانست و گفت: آموزش و پرورش باید نسلی تربیت کند که بتواند مسیر توسعه کشور را هموار سازد.

یونسی‌رستمی با تأکید بر نقش نوجوانان و جوانان در آینده کشور و استان افزود: ایران و مازندران فردا با اندیشه‌های جوانان ساخته می‌شود و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رشته‌های تخصصی مختلف، زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان جوان گفت: استانداری مازندران از نیرو‌های نخبه و اثرگذار، حمایت‌های مادی و معنوی می‌کند و باید زمینه فعالیت دانشمندان و پژوهشگران جوان فراهم شود.

استاندار مازندران همچنین ابراز امیدواری کرد با برقراری و تقویت فرصت‌های برابر آموزشی در مدارس کشور و استان، زمینه پرورش استعداد‌ها و موفقیت دانش‌آموزان بیشتری فراهم شود.

در پایان این مراسم از رتبه های برتر، والدین، مدیران و معاونان مدارس و آموزشگاه های استان با اهدای هدایایی قدردانی شد.