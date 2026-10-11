رییس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های چهارمحال و بختیاری از ثبت ۳۰۶ گونه پرنده فصلی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، عسگری گفت: ۹۵ گونه این پرندگان آبزی و کنارآبزی هستند و ۳۴ گونه بومی استان و بقیه مهاجرند.

وی افزود: در حال حاضر به جز پرندگان مهاجر گونه‌های بومی مانند چنگرها، حواصیل، اردک سرحنایی، آبچلیک‌ها در تمام سال در تالاب حضور دارند.

رییس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های استان با اشاره به ثبت گونه جدید پرنده «پی‌پت چمن‌زار» با نام انگلیسی Meadow Pipit برای نخستین بار در امسال در تالاب بین‌المللی گندمان افزود: ثبت این گونه جدید در تالاب گندمان نشان‌دهنده پویایی اکولوژیک و سلامت زیستگاهی این تالاب است.