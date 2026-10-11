به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ۱۰ روز قبل توزیع واکسن آنفلوانزا در استان آغاز شده و تاکنون ۲۰ هزار واکسن بین همه داروخانه‌های حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع شده است.

علیرضا سالاری‌نژاد اظهار کرد: توزیع واکسن آنفلوانزا در استان کرمان از حدود ۱۰ روز قبل در استان کرمان آغاز شدهّ سه برند عمده، دو برند چینی و یک برند اروپایی در حال توزیع است و این روند ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۰ هزار دوز واکسن توزیع شده و همه داروخانه‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی واکسن را دریافت کرده‌اند و محدودیتی در توزیع وجود ندارد و افراد با نسخه و به صورت آزاد با ثبت کد ملی و تاریخ تولد، می‌توانند تحویل بگیرند.

سالاری‌نژاد درباره اثرگذاری واکسن بیان کرد: همه واکسن‌ساز‌ها در سراسر دنیا براساس تائیدیه سازمان بهداشت جهانی اقدام به تولید می‌کنند و به تائید سازمان می‌رسد. قبل از ورود هر محموله به کشورمان نیز ارزیابی‌های جدی توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و در صورت تائید، نسبه به عرضه اقدام می‌شود؛ بنابراین شهروندان با خیال راحت واکسن را در صورت لزوم تهیه و استفاده کنند.