مردم جنوب غرب خوزستان در اجتماع شبانه، بر همبستگی ملی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان شب گذشته با حضور در خیابان ها و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با برافراشتن پرچم ایران اسلامی، حضور در صحنه و حفظ سنگر خیابان را نشانه‌ای از همبستگی و همراهی مردم دانستند و اعلام کردند تا زمانی که کشور به حضور و پشتیبانی آنان نیاز داشته باشد، در میدان خواهند ماند.

آنان همچنین با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند در کنار مدافعان کشور ایستاده‌اند و پشتیبانی خود را از نیروهای مسلح در میدان نبرد با دشمن ادامه خواهند داد.