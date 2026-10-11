سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری، رویداد بین‌المللی‌سازی بریکس را در پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد بین‌المللی‌سازی بریکس با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با هدف تسهیل مسیر حضور شرکت‌ها در بازار‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است.

در این برنامه، نمایندگانی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، غذا و دارو، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی حضور خواهند داشت و خدمات تخصصی و مشاوره‌ای به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

از محور‌های اصلی این رویداد می‌توان به معرفی مسیر‌های ورود به بازار کشور‌های عضو بریکس، تشریح زیرساخت‌های ایجادشده برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و معرفی خدمات حمایتی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی اشاره کرد.

همچنین، کارگاه آموزشی اینکوترمز و آشنایی با سامانه جامع تجارت و برگزاری جلسات مشاوره تخصصی از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این برنامه است. این بخش‌ها با هدف افزایش آگاهی شرکت‌ها از الزامات تجارت بین‌المللی و کمک به شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و تجاری آنها برگزار می‌شود.

این رویداد روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، در محل پارک علم و فناوری استان مرکزی، واقع در کیلومتر ۲ جاده خمین، برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به نشانی https://B۲n.ir/jj۵۳۳۵ مراجعه کنند.