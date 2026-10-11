مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: سند کاهش خطرپذیری استان تدوین شده است و اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف از جمله زلزله، سیل، حریق و بیماری‌های دامی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فلاح‌نژاد با اشاره به نام‌گذاری ۲۰ مهرماه به‌عنوان روز مدیریت بحران با ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول مقابله با حوادث طبیعی و مدیریت بحران، اعضای کمیته مدیریت بحران را تشکیل می‌دهند و یکی از وظایف مهم این کمیته، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن‌هاست.

وی با بیان اینکه مدیریت مؤثر بحران نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است، افزود: مردم باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران‌ها مشارکت داشته باشند و در این مسیر، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به تحولات قانونی این حوزه تصریح کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۸، قانون منسجم و جامعی در زمینه مدیریت بحران در کشور وجود نداشت، اما پس از آن، قانون مدیریت بحران به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و چارچوب مشخص‌تری برای تعیین مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای مرتبط شکل گرفت.

فلاح‌نژاد رسانه‌ها را یکی از ارکان مهم مدیریت بحران دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم و مسئولان، فرهنگ‌سازی درباره مخاطرات و اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع، از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها در پیشگیری و کنترل بحران‌هاست و می‌تواند به کاهش خسارات و افزایش آمادگی عمومی کمک کند.

وی با اشاره به اسناد پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت بحران کشور افزود: این قانون سه سند را برای مشخص شدن حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی در حوزه‌های پیش‌بینی، آمادگی و بازسازی در نظر گرفته است که اجرای آن‌ها نقش مهمی در هماهنگی دستگاه‌های مسئول دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین بر ضرورت تکمیل بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی مخاطرات و برنامه‌ریزی پیشگیرانه تأکید کرد و گسترش پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارات و کاهش مشکلات مردم پس از وقوع حوادث را از راهکارهای مهم مدیریت بحران برشمرد.

فلاح‌نژاد با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به پیشگیری گفت: بخش عمده توان و ظرفیت مدیریت بحران باید به پیش‌بینی مخاطرات و پیشگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار آن‌ها اختصاص یابد؛ چراکه اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از تحمیل خسارات سنگین به مردم و زیرساخت‌ها جلوگیری کند.

وی با اشاره به تدوین سند کاهش خطرپذیری استان البرز اظهار کرد: در چارچوب این سند، مخاطرات استان شناسایی شده و در برخی حوزه‌ها اقدامات مؤثری انجام گرفته است. از جمله در زمینه طاعون نشخوارکنندگان، اقدامات دو سال گذشته به کنترل این بیماری کمک کرده و در حوزه مخاطراتی مانند زلزله، سیل و حریق نیز فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در ادامه از تدوین سند آمادگی و پاسخ استان خبر داد و افزود: این سند در دست تدوین است و تکمیل آن می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و ارتقای آمادگی استان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری را فراهم کند.

فلاح‌نژاد در پایان بر ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم تأکید کرد و گفت: کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، پیشگیری، افزایش آمادگی و ارتقای آگاهی عمومی است.