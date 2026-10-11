زمستان گذرانی ۳۵ هزار پرنده؛ مهاجرت زمستانه پرندگان به تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

زمستان گذرانی ۳۵ هزار پرنده؛ مهاجرت زمستانه پرندگان به تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: بیشتر این پرندگان را گونه کنارآبزی تشکیل می‌دهند.

کریمی با اشاره به آغاز فصل سرما در عرض‌های شمالی کره زمین افزود: پرندگان مهاجر با سرد شدن هوا از مناطق شمالی، از جمله سیبری و روسیه، به سمت عرض‌های جنوبی‌تر حرکت می‌کنند و تالاب‌های چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های مناسب، در مسیر این جابه‌جایی و زمستان‌گذرانی قرار دارند.

به گفته وی برخی گونه‌ها از مناطق شمالی و تالاب‌های خوزستان به این زیستگاه‌ها می‌آیند.

مدیر کل محیط زیست استان گفت: گیلان‌شاه، بال‌سفید، خوتکا و کاکایی از جمله گونه‌هایی هستند که ورود آنها به تالاب‌ها وعرصه‌های تالابی استان ثبت شده است.

کریمی افزود: تالاب گندمان میزبان بخش عمده پرندگان کنارآبزی است.

چهارمحال و بختیاری هشت تالاب کوهستانی دارد که تالاب‌های چغاخور، گندمان، سولگان (سولقان) و علی‌آباد بروجن در طول سال آب دارند و سایر تالاب‌ها فصلی هستند.