رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با سلطان عمان، ضمن تبریک زادروز وی و آرزوی سلامتی و بهروزی برای دولت و ملت عمان، بر اهمیت ادامه همکاری‌ها، تقویت تعاملات دوجانبه و استمرار رایزنی‌های سازنده در راستای تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی تلفنی با جناب آقای هیثم بن طارق سلطان عمان، ضمن تبریک زادروز وی برای دولت و ملت این کشور، سلامتی، سعادت، پیشرفت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌و‌گو، با قدردانی از تلاش‌های سلطان عمان و دولت این کشور در راستای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک، گسترش تعاملات سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشور‌های منطقه برای تقویت تفاهم و همکاری تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به روابط دوستانه و مناسبات دیرینه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، از سلطان عمان برای سفر به تهران دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، زمینه دیدار و گفت‌وگوی حضوری دو طرف در تهران فراهم شود.

سلطان عمان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن قدردانی از پیام تبریک رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر رویکرد مستمر سلطنت عمان در حمایت از صلح، آرامش و ثبات در منطقه تأکید کرد و استمرار ارتباطات و رایزنی‌های نزدیک با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های این کشور برشمرد.

هیثم بن طارق همچنین ضمن تشکر از دعوت رئیس‌جمهور اسلامی ایران برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام شود.