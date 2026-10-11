پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو با امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله، همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در زمینه کاربرد فناوری‌های فضایی، سنجش از دور، پایش مخاطرات طبیعی و تحلیل تغییرات اقلیمی توسعه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی، فناورانه و اجرایی میان پژوهشگاه فضایی ایران، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، وابسته به وزارت راه و شهرسازی، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی دو مجموعه در توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای نادر مکاری یامچی، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، و ابراهیم فتاحی، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، رسید و از تاریخ امضا به مدت پنج سال لازم‌الاجراست.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو پژوهشگاه در زمینه کاربرد فناوری‌های فضایی در هواشناسی، سنجش از دور، اقلیم‌شناسی، پایش تغییرات اقلیمی، مخاطرات جوی، داده‌های مکانی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی مرتبط همکاری خواهند کرد.

انتقال و تبادل دانش و فناوری، توسعه نوآوری و بهره‌گیری از داده‌ها و خدمات فضاپایه در مطالعات هواشناسی و علوم جوی، پایش و پیش‌بینی خشکسالی، بارش و سیلاب، گردوغبار و آلودگی هوا و همچنین تحلیل تغییرات اقلیمی ایران از دیگر محور‌های این همکاری است.

همچنین، ارتقای توان ملی در پایش تغییرات محیطی و اقلیمی، توسعه تعاملات علمی و اجرایی و استفاده متقابل از ظرفیت‌های سرمایه انسانی، امکانات، تجهیزات و توانمندی‌های تخصصی و اطلاعاتی دو مجموعه، از اهداف پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

تأکید بر توسعه کاربرد‌های عملیاتی فناوری فضایی

نادر مکاری یامچی، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، با تأکید بر ضرورت توسعه کاربرد‌های عملیاتی فناوری فضایی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور، بهره‌گیری از داده‌ها و خدمات فضاپایه را در پایش مخاطرات طبیعی، مدیریت منابع و بررسی تغییرات اقلیمی مؤثر دانست.

وی با اشاره به ظرفیت این فناوری‌ها برای ارتقای دقت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، همکاری با پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو را فرصتی برای هم‌افزایی توانمندی‌های تخصصی دو مجموعه و توسعه خدمات کاربردی مبتنی بر فناوری فضایی عنوان کرد.

تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی هواشناسی و اقلیم‌شناسی

ابراهیم فتاحی، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، نیز با اشاره به اهمیت داده‌های ماهواره‌ای در توسعه مطالعات و خدمات هواشناسی و اقلیمی، بر نقش همکاری‌های بین‌پژوهشگاهی در بهبود پایش و تحلیل پدیده‌های جوی و اقلیمی تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری فضایی و سنجش از دور را در ارتقای توان کشور برای مواجهه با مخاطرات محیطی مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک علمی، پژوهشی و فناورانه و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی موردنیاز در این حوزه را فراهم کند.

اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه توسعه همکاری‌های مشترک در بهره‌گیری از فناوری‌های فضایی برای پایش محیط‌زیست، مدیریت مخاطرات طبیعی و تحلیل تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند و می‌تواند با استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی دو پژوهشگاه، به ارتقای خدمات مبتنی بر داده و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با هواشناسی و اقلیم‌شناسی در کشور کمک کند.