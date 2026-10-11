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معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان از برگزاری مانور عملیاتی مقابله با سیلاب در ۲۰ مهر با سناریوی بارشهای فراتر از نرمال و وقوع شرایط هشدار قرمز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر مرداسی گفت: این مانور همزمان با روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی و با هدف افزایش آمادگی دستگاههای عملیاتی، مدیریت آبهای سطحی، دفع سیلاب و ارزیابی نحوه مواجهه با هشدار قرمز و آسیبهای احتمالی به منازل برگزار میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر افزود: شهرداری و شرکت آب و فاضلاب آبادان تاکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد عملیات لایروبی ایستگاههای فاضلاب و آبهای سطحی را انجام دادهاند.
مرداسی ادامه داد: عملیات لایروبی کانالها و معابر اصلی شهر به پایان رسیده و لایروبی مسیرهای منتهی به رودخانههای بهمنشیر و اروندرود نیز همچنان ادامه دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به مشارکت دستگاههای معین استان در این مانور، هدف از اجرای آن را ارتقای آمادگی و هماهنگی دستگاههای مسئول برای مدیریت بحران سیلاب عنوان کرد.