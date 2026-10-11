معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان از برگزاری مانور عملیاتی مقابله با سیلاب در ۲۰ مهر با سناریوی بارش‌های فراتر از نرمال و وقوع شرایط هشدار قرمز در این شهرستان خبر داد.

۲۰ مهر، برگزاری مانور سطح قرمز مقابله با سیلاب در آبادان

۲۰ مهر، برگزاری مانور سطح قرمز مقابله با سیلاب در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر مرداسی گفت: این مانور همزمان با روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی و با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های عملیاتی، مدیریت آب‌های سطحی، دفع سیلاب و ارزیابی نحوه مواجهه با هشدار قرمز و آسیب‌های احتمالی به منازل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر افزود: شهرداری و شرکت آب و فاضلاب آبادان تاکنون حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد عملیات لایروبی ایستگاه‌های فاضلاب و آب‌های سطحی را انجام داده‌اند.

مرداسی ادامه داد: عملیات لایروبی کانال‌ها و معابر اصلی شهر به پایان رسیده و لایروبی مسیرهای منتهی به رودخانه‌های بهمن‌شیر و اروندرود نیز همچنان ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به مشارکت دستگاه‌های معین استان در این مانور، هدف از اجرای آن را ارتقای آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بحران سیلاب عنوان کرد.