مسابقات تکواندو جایزه بزرگ پاریس امروز در فرانسه با صعود امیرسینا بختیاری به یک چهارم و حذف مهران برخورداری ادامه یافت.

تکواندو جایزه بزرگ پاریس / صعود بختیاری به یک چهارم، برخورداری حذف شد

تکواندو جایزه بزرگ پاریس / صعود بختیاری به یک چهارم، برخورداری حذف شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم امیرسینا بختیاری در دور اول (یک شانزدهم نهایی) ۲ - ۰ فلوکی سیگوریونسون از ایسلند رو برد و در دور یک هشتم نهایی در مصاف وینیسیوس آسیس از برزیل ۲ - ۰ برنده شد.





همچنین مهران برخورداری در دور اول (یک شانزدهم نهایی) ۲ - ۰ توماس سیتک از چک را برد و در یک هشتم نهایی ۰ - ۲ مغلوب جسوربک جیسانوف از ازبکستان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پیش از این در بخش مردان در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان ابوالفضل زندی و در وزن ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی به مدال طلا دست یافته‌اند. در وزن به اضافه ۸۰ محمد حسین یزدانی در دور اول و در وزن منهای ۵۸ کیلو مهدی رزمیان در یک هشتم نهایی حذف شدند. در بخش زنان و در وزن ۵۷ کیلوگرم زنان ناهید کیانی در دور یک چهارم نهایی حذف شد.