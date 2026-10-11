در نیمه نخست امسال، هزار و ۳۲۴ تن کود شیمیایی و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت کشاورزی میان بهره‌برداران محمودآبادی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از توزیع هزار و ۳۲۴ تن کود شیمیایی و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی میان بهره‌برداران این شهرستان در نیمه نخست امسال خبر داد.

بهرام لطف‌الله‌نیا تأمین به‌موقع نهاده‌های اساسی و سوخت ماشین‌آلات کشاورزی را از عوامل مؤثر در تسهیل عملیات زراعی، تثبیت تولید و ارتقای امنیت غذایی دانست.

وی افزود: توزیع کود از طریق سامانه‌های نظارتی و تخصیص سوخت بر اساس سطح زیر کشت و میزان فعالیت مکانیزه انجام شد تا نهاده‌ها به مصرف‌کنندگان واقعی برسد و از انحراف در شبکه توزیع جلوگیری شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: تداوم پشتیبانی از ماشین‌آلات کشاورزی و تأمین نیاز مزارع، به کاهش هزینه‌های تولید، تقویت توان اقتصادی بهره‌برداران و افزایش انگیزه تولیدکنندگان کمک می‌کند.