





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب در این مراسم با بیان اینکه ادای سوگند ورای یک تشریفات اداری مرسوم است، اظهار داشت: این مراسم نقطه آغاز یک تعهد اخلاقی، اجتماعی و شرعی عمیق با پروردگار، وجدان بیدار انسانی و نص صریح قانون است. ورود به این عرصه به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت در قبال احقاق حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع، آبرو و سرنوشت شهروندان است.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه با مرزبندی میان شغل و هویت حقوقی وکالت تصریح کرد: وکالت تنها یک شغل برای امرار معاش نیست، بلکه رسالتی بنیادین و مقدس در ساختار دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. تقلیل دادن این شأن رفیع به ابزاری، تنها جهت انتفاع مالی، جفا به فلسفه وجودی وکالت است.

وی تصریح کرد: قضاوت و وکالت دو بال پرواز فرشته عدالت هستند و اگر وکیل با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، موازین قانون و حقیقت‌جویی پای در محکمه بگذارد، سنگین‌ترین بار از دوش دستگاه قضا برای کشف حقیقت برداشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه وکلای امین، همکاران واقعی قضات در کشف وقایع و انشای آرای متقن هستند، یادآور شد: در مواجهه با پرونده‌های ارجاعی، پیش از ورق زدن اوراق پرونده، باید کرامت انسانی و مظلومیت موکلی که تمام امیدش به دانش و صداقت شما گره خورده است دیده شود. آزمون واقعی یک وکیل در کشاکش منافع شخصی با حقیقت نمایان می‌شود و شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که مصلحت موکل و عدالت هرگز قربانی مطامع مادی نشود.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با اشاره به تحولات پرشتاب قانون‌گذاری، فناوری‌های نوین و پیچیدگی‌های دادرسی‌های مدرن، آموزش مستمر را تکلیفی تعطیل‌ناپذیر دانست و افزود: توقف در یادگیری برای جامعه حقوقی یک خطای نابخشودنی است. تسلط به قوانین و نظم و انضباط دادرسی نه‌تنها اعتماد دستگاه قضا را جلب می‌کند، بلکه بزرگ‌ترین تثبیت کننده سرمایه بزرگ اعتماد عمومی مردم است.

در پایان این گردهمایی باشکوه، ۶۰۰ وکیل کارآموز در برابر کلام‌الله مجید سوگندنامه وکالت را قرائت کرده و به صورت رسمی وارد عرصه خدمات حقوقی و دفاع از قانون در مراجع قضایی شدند.