به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با گذشت چند هفته از آغاز سال تحصیلی، کلاس‌های درس، میزبان دانشجویانی است که با گوش سپردن به آموزش‌های استادان و فراگیری دانش تخصصی، برای ساختن آینده علمی و شغلی خود آماده می‌شوند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز با ۱۱ هزار و ۳۰۰ دانشجو، بخش عمده‌ای از جمعیت دانشجویی این مجموعه را در استان به خود اختصاص داده است.

رشته‌های متنوع تحصیلی و فرصت یادگیری، بستری برای پرورش توانمندی‌های دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای ورود به عرصه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کند.