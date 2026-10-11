به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قطعی چهار ساعته آب شرب در روستای تبرته شهرستان فراهان، کمبود وسایل نقلیه عمومی، نوسان قیمت کالاهای اساسی و چالش یافتن فضای پارک در بافت مرکزی شهر اراک از موضوعات بسته روی خط تماس است.

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