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چالش قطعی چهار ساعته آب شرب در روستای تبرته شهرستان فراهان و یافتن فضای پارک در بافت مرکزی شهر اراک از موضوعات بسته «روی خط تماس» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قطعی چهار ساعته آب شرب در روستای تبرته شهرستان فراهان، کمبود وسایل نقلیه عمومی، نوسان قیمت کالاهای اساسی و چالش یافتن فضای پارک در بافت مرکزی شهر اراک از موضوعات بسته روی خط تماس است.
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