به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ حامد نوروزی، مدیرعامل هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان در بازدید از روند اجرای طرح تعمیرات اساسی و اورهال نفتکش اقیانوس‌پیما در مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران گفت: تعمیرات نفتکش در مدت‌زمانی کوتاه به بیش از ۸۰ درصد پیشرفت رسیده و انتظار می‌رود عملیات باقی‌مانده در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

وی با ارزیابی مثبت از عملکرد مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در اجرای این طرح افزود: تخصص مجموعه و همکاری و هماهنگی میان عوامل، از نقاط قوت این طرح بوده و روند اجرای کار رضایت‌بخش است.

در این بازدید و نشست مشترک؛ سعید جعفری، مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران نیز، گزارشی از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های این مجتمع در زمینه ساخت شناور، تعمیرات اساسی، بازسازی و اورهال انواع کشتی‌ها ارائه کرد.

همچنین طرفین درباره مراحل باقی‌مانده تعمیرات نفتکش، رعایت الزامات کیفی، زمان‌بندی ادامه عملیات و راهکار‌های افزایش هماهنگی میان گروه‌های فنی و اجرایی گفت‌و‌گو کردند.

ذکر این نکته لازم است که؛ تسریع در تکمیل طرح همراه با حفظ استاندارد‌های کیفی، از محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.