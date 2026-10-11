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با حضور باشکوه مردم ،پیکر مطهر شهید والامقام مهدی جمشیدی تشییع و در گلزار شهدای بافت آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کرمان، این شهید والامقام شامگاه پنج شنبه شانزدهم مهرماه در شهرستان فاریاب مورد ترور ناجوانمردانه قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان در این مراسم ضمن تبریک و تسلیت شهادت این افسر لایق گفت: شهادت این مرد بزرگ نشانگر شجاعت و دلیرمردی نیروهای مسلح ایران اسلامی است که برای امنیت از هیچ چیز ترس و ابایی ندارند و قدم در مسیر امنیت و شهید حاج قاسم سلیمانی میگذارند.
سردار موقوفه ئی با اشاره به حضور پرشور مردم و مسئولان در این آیین افزود: مردم شهید پرور شهرستان بافت و همچنین مردم قدرشناس شهرستان فاریاب با حضور پررنگشان نشان دادند خادم شهداء هستند و همچون این شهید و جمیع شهدا با استقبال از شهادت در راه این نظام حضور همیشگی در میدانها دارند.
سردار موقوفه ئی با دلجویی از خانواده شهید جمشیدی و قدردانی از تمامی همرزمان گفت: مجموعه انتظامی استان کرمان از همان لحظات اولیه شهادت همرزم عزیزمان در نهایت جوش و خروش برای دستگیری عاملان این جنایت پیجویی و تلاش کردند و نشان دادند نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون برای امنیت و دفاع از این مرز و بوم ایستادهاند و جان فدای مردم هستند.