به گزارش خبرگزاری صداوسیما کرمان، این شهید والامقام شامگاه پنج شنبه شانزدهم مهرماه در شهرستان فاریاب مورد ترور ناجوانمردانه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان در این مراسم ضمن تبریک و تسلیت شهادت این افسر لایق گفت: شهادت این مرد بزرگ نشانگر شجاعت و دلیرمردی نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است که برای امنیت از هیچ چیز ترس و ابایی ندارند و قدم در مسیر امنیت و شهید حاج قاسم سلیمانی می‌گذارند.

سردار موقوفه ئی با اشاره به حضور پرشور مردم و مسئولان در این آیین افزود: مردم شهید پرور شهرستان بافت و همچنین مردم قدرشناس شهرستان فاریاب با حضور پررنگشان نشان دادند خادم شهداء هستند و همچون این شهید و جمیع شهدا با استقبال از شهادت در راه این نظام حضور همیشگی در میدان‌ها دارند.

سردار موقوفه ئی با دلجویی از خانواده شهید جمشیدی و قدردانی از تمامی همرزمان گفت: مجموعه انتظامی استان کرمان از همان لحظات اولیه شهادت همرزم عزیزمان در نهایت جوش و خروش برای دستگیری عاملان این جنایت پیجویی و تلاش کردند و نشان دادند نیرو‌های مسلح تا آخرین قطره خون برای امنیت و دفاع از این مرز و بوم ایستاده‌اند و جان فدای مردم هستند.