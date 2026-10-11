در آیینی با حضور استاندار مازندران، از ۳۶ دانش‌آموز استان که در کنکور ۱۴۰۵ رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی کسب کردند، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین قدردانی از دانش‌آموزان مازندرانی دارای رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی آزمون سراسری ۱۴۰۵، عصر امروز با حضور استاندار مازندران و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزار شد.

فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت: ۳۶ دانش‌آموز دختر و پسر استان در آزمون سراسری امسال موفق به کسب رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی شدند.

وی افزود: شهر‌های بابل، آمل، قائم‌شهر، ساری و محمودآباد بیشترین سهم را در کسب رتبه‌های برتر کنکور امسال داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان پس از چند سال رکود در کسب رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری، ابراز امیدواری کرد این موفقیت‌ها در سال تحصیلی جدید نیز تکرار شود.