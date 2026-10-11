اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تمدن غرب و تقابل تاریخی با ایران، با واکنش‌هایی در فضای مجازی و میان حاضران در اجتماعات همدلی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کاربران فضای مجازی با یادآوری تاریخ چند هزار ساله ایران، بر این باورند که تحریم و تهدید نظامی نمی‌تواند هویت این سرزمین را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در اجتماعات همدلی نیز شماری از مردم بر ضرورت حفظ استقلال و تقویت همبستگی ملی تأکید کردند. از نگاه آنان، اقتدار ایران تنها در گرو توان نظامی و اقتصادی نیست؛ تاریخ، فرهنگ، دانش و سرمایه انسانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.

در شرایط تداوم تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، واکنش‌های مردمی بار دیگر اهمیت هویت ملی و منافع ایران را از اولویت‌های کشور می‌دانند.