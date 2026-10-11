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اعضای تیم کشتی آزاد کمتر از ۲۳ ایران سال به منظور حضور در رقابتهای جهانی راهی آمریکا شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: علی یحیی پور
٦١ کیلوگرم: ابراهیم خواری
٦٥ کیلوگرم: اهورا خاطری
٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی
٧٤ کیلوگرم: علی کرمپور
٧٩ کیلوگرم: مهدی یوسفی
٨٦ کیلوگرم: رضا افشار
٩٢ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
٩٧ کیلوگرم: محمد مبین عظیمی
١٢٥ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: فرشید قبادى - مصطفی آقاجانی - سعید احمدی - مصطفی قیاسی
برنامه مسابقات:
پنجشنبه ۲۴ مهرماه:
ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (جمعه ۲۵ مهر): قرعهکشی تمامی اوزان کشتی آزاد
جمعه ۲۵ مهرماه:
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (شنبه): مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
شنبه ۲۶ مهرماه:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (یکشنبه): مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم
یکشنبه ۲۷ مهرماه:
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰۲:۰۰ بامداد (دوشنبه ۲۸ مهر): مسابقات ردهبندی، فینال و اهدای مدال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم