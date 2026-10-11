رقابت‌های جهانی، سفر تیم کشتی آزاد کمتر از ۲۳ ایران به آمریکا

رقابت‌های جهانی، سفر تیم کشتی آزاد کمتر از ۲۳ ایران به آمریکا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: علی یحیی پور

٦١ کیلوگرم: ابراهیم خواری

٦٥ کیلوگرم: اهورا خاطری

٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی

٧٤ کیلوگرم: علی کرمپور

٧٩ کیلوگرم: مهدی یوسفی

٨٦ کیلوگرم: رضا افشار

٩٢ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

٩٧ کیلوگرم: محمد مبین عظیمی

١٢٥ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: فرشید قبادى - مصطفی آقاجانی - سعید احمدی - مصطفی قیاسی

برنامه مسابقات:

پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه:

ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (جمعه ۲۵ مهر): قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۲۵ مهرماه:

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

شنبه ۲۶ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (یکشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

یکشنبه ۲۷ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰۲:۰۰ بامداد (دوشنبه ۲۸ مهر): مسابقات رده‌بندی، فینال و اهدای مدال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم