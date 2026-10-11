به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این طرح، داوطلبانی که رتبه کشوری زیر ۵۰۰ کسب کرده و در فرایند گزینش دانشگاه امام صادق پذیرفته شوند، در سال اول تحصیل ، از یک بسته حمایتی جامع در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و مالی بهره‌مند می‌شوند.

این بسته حمایتی در سال اول شامل 1- خدمات پژوهشی: عضویت رایگان در پایگاه‌های علمی، پشتیبانی از چاپ مقاله و حمایت از شرکت در یک کنفرانس داخلی 2- خدمات آموزشی: ثبت‌نام رایگان در تمامی کارگاه‌های مهارت‌افزایی و پژوهشی دانشگاه 3- حمایت مالی ۱۲۰ میلیون تومانی: پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون تومان در طول یک سال 4- اینترنت و هوش مصنوعی: اینترنت پرسرعت و عضویت رایگان در ابزار‌های هوش مصنوعی 5- کمک‌هزینه خرید کتاب: ۱۰ میلیون تومان در هر ترم؛ مجموعاً ۲۰ میلیون در سال 6- تسهیلات خرید لپ‌تاپ: وام ۱۰۰ میلیون تومانی با اقساط ۲۰ ماهه از طریق بانک عامل است .

این بسته حمایتی برای سال اول تحصیل است و ادامه‌ حمایت در سال‌های بعد، منوط به کسب امتیاز مدنظر دانشگاه امام صادق در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است.