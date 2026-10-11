مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان از کشف و ضبط یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار لیتر فرآورده قاچاق در شش ماهه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان اظهار داشت: وجود بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، اختلاف قیمت فرآورده در دو سوی مرز و... می‌طلبد که در کنار تامین و توزیع مطلوب فرآورده‌های نفتی با اقدامات کنترلی و نظارتی از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به شرایط ناترازی عرضه سوخت این شرکت اقداماتی را در جهت جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی در سطح استان انجام داده است که اجرای طرح باک پر، استفاده از سیستم‌های نرم افزاری در ‏کنترل وعرضه سوخت در پایانه‌های مرزی، توزیع الکترونیکی نفت سفید، گاز مایع و سوخت اداوات کشاورزی در استان از جمله برنامه‌های این شرکت جهت تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: با همکاری، تلاش و زحمات دستگاه‌های مترتب با قاچاق سوخت اقدامات خوبی در خصوص صیانت از این سرمایه ملی انجام گرفته است.

سردار الهی فرمانده انتظامی استان نیز با اشاره به شرایط جغرافیایی و مرزی بودن استان از اقدامات و عملکرد این شرکت قدردانی کرد و از آمادگی نیروی انتظامی استان جهت همکاری و تعامل در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی خبر داد.