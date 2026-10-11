۸ هزار و ۲۷۶ نفر در طرح نهضت ملی مسکن کوی پرواز همدان، متقاضی دریافت واحد مسکونی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: این طرح در قالب ۸ زون در حال اجراست و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

مسعود رضایی با اشاره به روند ساخت و ساز در این طرح افزود: بیش از ۳ هزار نفر در بخش‌های مختلف ساخت و ساز کوی پرواز مشغول فعالیت هستند.

او با بیان اینکه تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی این طرح در دستور کار قرار دارد تاکید کرد: قرار است کمک‌هایی برای پیشبرد عملیات اجرایی این طرح اختصاص یابد تا روند ساخت و ساز سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: با فراهم شدن شرایط لازم، تعدادی از واحد‌های مسکونی کوی پرواز تا پایان امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

طرح نهضت ملی مسکن کوی پرواز همدان، از طرح‌های مهم تأمین مسکن در استان است که با هدف خانه‌دار شدن متقاضیان در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند بخشی از نیاز مسکن خانواده‌های ثبت‌نام‌کننده را برطرف کند.