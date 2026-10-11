معاون شرکت آب منطقه‌ای البرز از افزایش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی گذشته و رسیدن حجم آب ذخیره‌شده در سد کرج به ۱۲۷ میلیون مترمکعب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، جهانشاهی با اشاره به بهبود وضعیت بارندگی‌ها در استان گفت: در سال آبی گذشته، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال ، مجموع بارندگی ثبت‌شده در استان به ۳۳۳ میلی‌متر رسید؛ این میزان در سال آبی پیش از آن ۲۳۶ میلی‌متر بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۴۰ درصدی بارش‌هاست.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن این سد ذخیره شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز همچنین درباره بارندگی‌های ابتدای سال آبی جاری اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال تاکنون، ۱۳ میلی‌متر بارندگی در استان ثبت شده است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته هشت‌دهم میلی‌متر بود که از افزایش قابل‌توجه بارش‌ها حکایت دارد.

جهانشاهی با بیان اینکه میزان بارندگی ابتدای سال آبی جاری در مقایسه با متوسط بلندمدت نیز افزایش داشته است، به اهمیت تداوم مدیریت منابع آب و مصرف بهینه اشاره کرد.

افزایش ذخیره آب سد کرج در کنار رشد بارندگی‌ها ، می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده برای بهبود وضعیت منابع آب سطحی استان باشد؛ با این حال، تداوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برای حفظ ذخایر آبی همچنان ضروری است.