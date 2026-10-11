فرماندار کلیبر با تاکید بر نقش مهم روستاییان و عشایر در اقتصاد، تولید و امنیت غذایی کسب رتبه دوم استانی شهرستان در تولید و خرید تضمینی گندم و رتبه نخست تولید کلزا را حاصل تلاش و همت این قشر دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا محمدی در مراسم گرامیداشت روز روستا و عشایر از اجرای نزدیک به ۱۵۰ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان کلیبر خبر داد و گفت: طرح‌های مهمی در حوزه آبرسانی، بهداشت، آموزش، صنعت، ورزش و زیرساخت‌های عمرانی در حال اجراست و در بخش عشایری نیز ۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

فرماندار کلیبر بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، خیرین و دهیاری‌ها برای توسعه روستا‌ها تاکید کرد و افزود:با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری روستا‌های کلیبر، توسعه بوم‌گردی و اقامتگاه‌های روستایی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

محمدی کسب رتبه ۶۳ کنکور سراسری توسط دانش‌آموزی از روستای آتی‌کندی را نشانه توانمندی فرزندان روستایی دانست و این موفقیت را به خانواده‌ها و فرهنگیان شهرستان تبریک گفت.