به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایانی که پیامک‌های اطلاع‌‎رسانی در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی بابت دوره مالی ۱۴۰۴ با مهلت تکمیل اطلاعات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ دریافت کرده باشند، می‌توانند تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به تکمیل اطلاعات کارگاه‌ها در سامانه دریافت الکترونیک اطلاعات دفاتر اقدام کنند.

کارفرمایان برای دریافت خدمات هوشمند تأمین اجتماعی در حوزه بازرسی دفاتر قانونی، باید وفق تکالیف قانون مذکور و به‌منظور پیشگیری از هرگونه اقدام قانونی، نسبت به تکمیل و ارسال به موقع اطلاعات و بارگذاری مستندات موردنیاز سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نمایند.

در این راستا کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی کارفرمایان / بازرسی دفاترقانونی / سامانه دریافت الکترونیک اطلاعات دفاتر، تکمیل اطلاعات و بارگذاری مستندات را طبق مهلت مقرر انجام دهند. داده‌های ابراز شده پس از صحت‌سنجی با سایر سامانه‌های داخلی و کشوری، مبنای رسیدگی قرار خواهند گرفت. براین اساس اطلاعات مورد نیاز بازرسان سازمان باید به صورت کامل، دقیق و صحیح درج شده باشد.

گفتنی است با توجه به تغییر رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از روش رسیدگی (بازرسی دفاتر) دستی و سنتی به روش مکانیزه از طریق توسعه و بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و هوشمند (مبتنی بر هوش مصنوعی) و استقرار «سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی» با هدف افزایش اعتمادسازی و رضایتمندی شرکای اجتماعی، تمامی تعاملات مربوطه از یکم شهریور ۱۴۰۵ در بستر الکترونیکی آغاز شده است.