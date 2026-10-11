زنان روستایی مازندران با عرضه محصولات سالم و صنایع‌دستی بومی، حضوری پررنگ در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسن اصغریان رستمی مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه جوامع روستایی و عشایری و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق دانست.

وی با اشاره به حضور پررنگ زنان روستایی مازندران در این دوره افزود: عرضه محصولات سالم، صنایع‌دستی بومی و فرآورده‌های تبدیلی از سوی این زنان، توانمندی، مهارت و ظرفیت اقتصادی آنان را به نمایش گذاشته است.

اصغریان رستمی با تأکید بر ضرورت حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و کوچک‌مقیاس گفت: حضور تولیدکنندگان، به‌ویژه زنان روستایی، در نمایشگاه‌های تخصصی به معرفی محصولات بومی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و توسعه بازاریابی محصولات داخلی کمک می‌کند.

وی افزود: عرضه مستقیم محصولات می‌تواند نقش واسطه‌ها را کاهش دهد، سهم تولیدکنندگان از ارزش فروش را افزایش دهد و به ارتقای درآمد خانوار‌های روستایی کمک کند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری مازندران همچنین معرفی تولیدات روستایی در سطح ملی را فرصتی برای تبادل تجربه، شناسایی بازار‌های هدف و تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی دانست.

این نمایشگاه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

بیش از ۴۰۰ غرفه برای معرفی توانمندی‌های استان‌های مختلف و ۵۰ غرفه برای ارائه دستاورد‌های استارت‌آپی و فناوری در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.