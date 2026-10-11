اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با معرفی ظرفیت‌های سامانه فواد ۱۲۸، بر امکان ثبت و پیگیری شکایت‌های مردمی از نحوه ارائه خدمات اداری و عملکرد کارکنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سامانه فواد ۱۲۸ با هدف تسهیل ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به مسائل اداری در استان فعال است.

شهروندان و سایر ذی‌نفعان می‌توانند نارضایتی‌های خود از کیفیت خدمات، نحوه برخورد کارکنان و روند پاسخگویی را از طریق این سامانه مطرح کنند.

پس از ثبت درخواست، کد رهگیری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا امکان اطلاع از روند بررسی و نتیجه رسیدگی فراهم باشد.

مسئولیت راهبری این سامانه بر عهده مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور است.

ثبت و پیگیری درخواست‌ها در فواد ۱۲۸ رایگان است و رسیدگی به موارد در شرایط عادی با هدف پاسخگویی در کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود؛ البته برخی پرونده‌ها به بررسی بیشتر نیاز دارند.