رئیس پلیس آگاهی فراجا از راه‌اندازی دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری از صحنه جرم، تقویت مرکز رصد فضای مجازی و برنامه‌ریزی برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه با استفاده از تجربه کارآگاهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا در آیین نکوداشت روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر کشور گفت: از سال ۱۳۸۲، موضوع ارزیابی کارآگاهان در دبیرخانه کارآگاهی مطرح و پس از گذراندن مراحل تصویب، اجرایی و به مجموعه‌های مربوط ابلاغ شد.

وی افزود: در ۲۳ سال گذشته، حدود ۱۵ نوبت آزمون کارآگاهی و کمک‌کارآگاهی برگزار شده است که افسران پرونده‌بگیر و کارکنان واجد شرایط در پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس پیشگیری، فتا، امنیت و مبارزه با مواد مخدر را دربر می‌گیرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: داوطلبان برای کسب این رتبه باید حدنصاب ۷۵ از ۱۰۰ را به دست آورده و عملکرد آنان نیز در کاربرگ‌های مربوط تأیید شود که تاکنون بیش از ۲ هزار نفر از کارکنان موفق به کسب رتبه کارآگاهی و کمک‌کارآگاهی شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات آغاز شده از سال گذشته در حوزه کارآگاهی تصریح کرد: ارتقای آموزش‌های تخصصی، تقویت هوش هیجانی کارآگاهان برای پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت آزمایشگاه تحلیل داده، از اولویت‌های این حوزه بوده است.

وی بر نقش تحلیل داده در شناسایی مجرمان تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت، زمینه استفاده مؤثرتر از داده‌ها و اطلاعات موجود برای کشف جرم را فراهم کرده است.

سردار قنبری با اشاره به راه‌اندازی دوربین ۳۶۰ درجه صحنه جرم در پلیس آگاهی تصریح کرد: تصاویر این دوربین به‌صورت برخط در سامانه‌های پلیس قرار می‌گیرد و کارآگاهان و کارشناسان می‌توانند به‌صورت هم‌زمان به تصاویر زنده دسترسی داشته باشند.

وی افزود: این فناوری در پرونده‌های مهم و جنایی، امکان بررسی دقیق‌تر صحنه جرم و دستیابی به سرنخ‌ها را فراهم می‌کند و نیاز به حضور مجدد برخی کارشناسان و کارآگاهان در محل را کاهش می‌دهد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا از فعالیت انجمن علمی کارآگاهی کشور و رشته کارآگاهی و کشف علمی جرایم به‌عنوان اقداماتی در مسیر توسعه دانش تخصصی این حوزه یاد کرد و گفت: تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌تواند در ارتقای توان کشف جرم، شناسایی و دستگیری مجرمان و افزایش انگیزه کارآگاهان مؤثر باشد.

وی با اشاره به پیگیری پرونده‌های معوقه و رسوبی تصریح کرد: برای استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های تخصصی کارآگاهان در این پرونده‌ها برنامه‌ریزی شده و تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.

وی، آموزش استادـشاگردی را از دیگر برنامه‌های پلیس آگاهی برشمرد و افزود: بر اساس این رویکرد، کارآگاهان دارای رتبه بالاتر، تجربیات و دانش خود را به نیرو‌های سطوح پایین‌تر منتقل می‌کنند تا آموزش و انتقال تجربه به‌صورت مستمر در مجموعه دنبال شود.

سردار قنبری از تقویت مرکز رصد فضای مجازی پلیس آگاهی خبر داد و با تأکید بر ضرورت شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری جرم در فضای مجازی ادامه داد: رصد این فضا می‌تواند در شناسایی بستر‌های وقوع جرم و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مؤثر باشد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا، گشت‌های هدفمند پلیس آگاهی را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان و تصریح کرد: تداوم فعالیت‌های تخصصی برای افزایش اثربخشی مأموریت‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش‌های تخصصی در کشف جرم، بر پیگیری موضوعاتی همچون تشخیص هویت از طریق داده‌های ژنتیکی و تشکیل بانک ژنتیک مجرمان تأکید کرد و گفت: توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند توان پلیس را در شناسایی مجرمان و کشف علمی جرایم افزایش دهد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا، تیراندازی، دفاع شخصی و آمادگی جسمانی را از مؤلفه‌های مهم در ارزیابی و ارتقای رتبه کارآگاهان دانست و افزود: اقدامات برجسته، فعالیت‌های تخصصی و توانمندی‌های حرفه‌ای در ارتقای رتبه آنان مؤثر است.

سردار قنبری با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های حرفه‌ای کارآگاهان به جامعه، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از خاطرات و تجربیات آنان در تولید آثار نمایشی خبر و ادامه داد: تلاش می‌کنیم تجربیات کارآگاهان در قالب فیلم و سریال روایت شود تا نقش و جایگاه این نیرو‌های تخصصی بیشتر برای مردم شناخته شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا بر اهمیت پیوست رسانه‌ای مأموریت‌های پلیس آگاهی و تقدیر سالانه از کارآگاهان تأکید کرد.

در این مراسم، چهار کارآگاه برتر به بیان تجربیات خدمتی خود پرداختند. سرهنگ کارآگاه فاطمه‌زهرا برومند از پلیس آگاهی خراسان رضوی، سرهنگ علیرضا اسدی از حوزه مبارزه با جرایم جنایی، سرهنگ رضا حاتمی از پلیس آگاهی تهران بزرگ و سرهنگ کارآگاه قادر تاجدینی از پلیس آگاهی خراسان جنوبی، از جمله کارآگاهان حاضر در این بخش بودند.

در این مراسم از خانواده شهید محمدجعفری قله باباخانی، از شهدای جنگ تحمیلی سوم و خانواده مرحوم سرهنگ کارآگاه امیر بخشیان تجلیل شد. در پایان نیز، با حضور سردار محمد قنبری و جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، از کارآگاهان برتر کشوری تقدیر و لوح یادبود به آنان اهدا شد.