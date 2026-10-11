پنج دستگاه آمبولانس جدید با مشارکت خانواده شهیدان اسفندانی و جعفرآبادی به ناوگان اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنج دستگاه آمبولانس جدید با اعتباری افزون بر ۹۰ میلیارد تومان، با مشارکت خانواده شهیدان اسفندانی و جعفرآبادی، به ناوگان اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزوده شد.

جواد نظری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، در مراسم بهره‌برداری از این آمبولانس‌ها گفت: اضافه شدن این دستگاه‌ها به ناوگان اورژانس نقش مؤثری در تقویت خدمات‌رسانی به بیماران و مصدومان و ارتقای توان عملیاتی فوریت‌های پزشکی استان دارد.

ایمان نظری رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی نیز با اشاره به اعتبار تأمین این آمبولانس‌ها افزود: برای تهیه این پنج دستگاه آمبولانس، اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان هزینه شده که با مشارکت خانواده شهیدان اسفندانی و جعفرآبادی تأمین شده است.