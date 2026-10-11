نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص جاه‌طلبی‌های ترامپ، نوشت: اکنون ترامپ باید گزینه «فرار از منطقه» را برگزیند تا اروپا را هم از زلزله سیاسی اقتصادی، نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص جاه‌طلبی‌های ترامپ، نوشت:

«آمریکا که روزگاری عادت کرده بود بگوید: «همه گزینه‌ها روی میز است»؛ اکنون که همه گزینه‌ها را رو کرد و پیروز نشد، دیگر هیچ گزینه‌ی دارای کارکردی در اختیار ندارد.

اکنون ترامپ باید گزینه «فرار از منطقه» را برگزیند تا اروپا را هم از زلزله سیاسی اقتصادی، نجات دهد!