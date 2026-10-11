از ابتدای سال ، ۶۹ شکارچی متخلف که اقدام به شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان زنجان کرده بودند،دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۹ شکارچی متخلف که اقدام به شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان کرده بودند، توسط محیط‌بانان و یگان حفاظت شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سید رضا موسوی مشکینی افزود: در جریان این عملیات‌های هوشمندانه بیش از ۱۰۰ عدد ادوات و تجهیزات مختلف شکار، کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر بازداشت متخلفان، طی این عملیات، لاشه‌های گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر از جمله کل، بز، آهو، گراز، سهره طلایی و انواع ماهیان نیز کشف شد که قربانی طمع بی‌رحمانه شکارچیان شده بودند.

به گفته موسوی، تمامی پرونده‌های مربوطه به همراه مستندات و ادله کافی جهت رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

وی اضافه کرد: تیم‌های عملیاتی استان با اشراف کامل بر مناطق حساس به‌صورت شبانه روزی در حال رصد مناطق تحت مدیریت هستند و با هرگونه تخطی به انفال و عرصه‌های طبیعی بدون کوچک‌ترین اغماضی براساس قانون برخورد خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با اشاره به همکاری‌ها و حمایت‌های پلیس امنیت و اطلاعات و دستگاه قضایی در حوزه اقدامات حفاظتی محیط زیست، اظهار داشت: حمایت بی‌دریغ و پیگیری سریع پرونده‌های زیست‌محیطی توسط دستگاه قضا، نشان از نگاه ویژه قانون‌گذاران به حفاظت از طبیعت دارد.

وی با هشدار به متخلفان از شهروندان و فعالان محیط زیست خواست تا با گزارش هرگونه فعالیت مشکوک، در کنار نیرو‌های حفاظتی از میراث طبیعی استان حمایت کنند.