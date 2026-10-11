مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از آغاز عملیات اجرایی راه‌اندازی دستگاه پیرولیز با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش حجم پسماند‌های عادی بیمارستانی، کاهش دفن و کنترل مخاطرات زیست‌محیطی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی دیزجی‌اصل با اشاره به آغاز عملیات اجرایی راه‌اندازی دستگاه پیرولیز برای امحای اصولی پسماند‌های عادی بیمارستانی در تبریز اظهار کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود و استفاده از فناوری پیرولیز می‌تواند ضمن کاهش حجم پسماند، میزان پسماند قابل دفن را نیز کاهش داده و زمینه مدیریت موثرتر پسماند‌های عادی بیمارستانی را فراهم کند.

وی کاهش حجم پسماند، کاهش دفن، کنترل مخاطرات زیست‌محیطی، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند امحا و ارتقای استاندارد‌های مدیریت پسماند را از مهمترین مزیت‌های این طرح برشمرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های سازمان برای توسعه زیرساخت‌های نوین، کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماند و حرکت به سمت مدیریت پایدار و علمی پسماند دنبال می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با تاکید بر نقش حمایت‌های مدیریتی در پیشبرد این طرح گفت: همراهی و حمایت مجموعه مدیریت شهرستان و استقبال فرماندار تبریز از این طرح، ظرفیت مناسبی برای تسریع در اجرای آن و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت پسماند فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد:سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با تکیه بر فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های پردازش و امحا تلاش می‌کند فرآیند مدیریت پسماند را از روش‌های سنتی به سمت مدیریت هوشمند، کاهش دفن، صیانت از محیط‌زیست و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پسماند هدایت کند اقدامی که یکی از گام‌های اساسی و زیرساختی در دوره کنونی مدیریت شهری به شمار می‌رود.