به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در رویداد گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به چالش‌های سال گذشته برای فعالان این حوزه گفت: سالی که گذشت برای فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری سالی دشوار بود، اما تمام تلاش و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت تا با فعال‌سازی رویداد‌های مختلف، به این صنف کمک شود.

استاندار فارس افزود: با برگزاری ویژه‌برنامه‌هایی در ایام اخیر، سعی شد تا از صنعت گردشگری حمایت شود و خوشبختانه این رویداد‌ها تا حد زیادی توانست تأثیرات ناشی از شرایط جنگی بر صنعت گردشگری را جبران کند.

وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رونق این صنعت تصریح کرد: بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی، صنعت گردشگری شکوفا نخواهد شد. در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی متولی با هم‌پوشانی و حمایت‌های لازم، تمام تلاش خود را برای تسهیل مسیر فعالان این صنعت به کار گرفته‌اند.

استاندار فارس در پایان بیان کرد: دولت چهاردهم اهمیت ویژه‌ای برای صنعت گردشگری قائل است؛ چرا که این صنعت می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی که نیاز امروز جامعه ماست، ایفا کند.