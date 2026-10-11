سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رباط‌کریم با شناسایی یک خودروی حامل مواد مخدر، ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر را توقیف و چهار نفر از متهمان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در شهرستان رباط‌کریم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، موفق شدند خودروی حامل مواد مخدر را در یکی از محلات شهر رباط‌کریم شناسایی کنند و در یک عملیات پلیسی، خودرو را متوقف و ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک جاساز‌شده در آن را کشف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رباط‌کریم با اشاره به دستگیری چهار متهم و توقیف یک دستگاه خودرو در این خصوص، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.