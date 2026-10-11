به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسابقات چند جانبه داخلی تنیس بزرگسالان کشور، از ۲۱ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

این دوره از رقابت‌ها در دو بخش انفرادی و دونفره برگزار می‌شود و با توجه به امتیاز بالای مسابقات، از اهمیت ویژه‌ای در رده‌بندی بازیکنان بزرگسال کشور برخوردار است.

فرشاد طلاور، بازیکن سابق و مربی پیشین تیم ملی تنیس ایران مدیر مسابقات است و سرداوری این دوره از مسابقات را محمد مسلمی‌فر بر عهده دارد.