داور بین‌المللی بسکتبال ایران با قضاوت در فینال زنان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و فینال کمتر از ۱۸ سال دختران، نام کشورمان را در مهم‌ترین دیدار‌های قاره کهن مطرح کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا کارگری در روز‌های اخیر دو مأموریت مهم داوری در سطح قاره آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشت و قضاوت دیدار‌های فینال دو رقابت معتبر بسکتبال زنان را بر عهده داشت؛ افتخاری ارزشمند که جایگاه داوری ایران را در عرصه بین‌المللی برجسته می‌کند.

کارگری در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، قضاوت دیدار فینال بسکتبال زنان بین تیم‌های ژاپن و کره‌جنوبی را بر عهده داشت و پس از آن نیز به عنوان سرداور فینال کمتر از ۱۸ سال دختران بین تیم‌های استرالیا و ژاپن انتخاب شد. دیداری نزدیک که با نتیجه ۸۳ بر ۸۲ به سود استرالیا به پایان رسید.

اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که انتخاب داوران برای قضاوت دیدار‌های پایانی رقابت‌های معتبر آسیایی، در میان جمعی از داوران زن و مرد از کشور‌های مختلف قاره صورت می‌گیرد و حضور در چنین جایگاهی، نشان‌دهنده اعتماد نهاد‌های برگزارکننده به توانایی و تجربه داوران منتخب است.

مهسا کارگری در مجموع این دو رویداد، ۱۴ مسابقه را قضاوت کرد؛ هشت دیدار در بازی‌های آسیایی ناگویا و شش دیدار در کمتر از ۱۸ سال دختران جام آسیا، حضور در دو فینال آسیایی در فاصله‌ای کوتاه، کارنامه‌ای پرافتخار برای این داور بین‌المللی کشورمان رقم زد و افتخاری دیگر برای بسکتبال ایران به همراه داشت.