بر اثر برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس گردشگری با کامیون در استان مانیسای ترکیه، ۱۱ نفر جان باختند و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این حادثه امروز یکشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ در بزرگراه گبزه–اورهان‌غازی–ازمیر، در محدوده عوارضی آک‌حصار استان مانیسا رخ داد و بر اساس اطلاعات منتشر شده، اتوبوس گردشگری شرکت «My World Tur» که از بورسا به سمت ازمیر در حرکت بود در محدوده محله باللیجا با یک دستگاه کامیون برخورد کرد، شدت برخورد به اندازه‌ای بود که اتوبوس به پهلو واژگون شد و کامیون نیز از مسیر جاده خارج شد.

پس از اعلام حادثه، شمار زیادی از نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس، پلیس و ژاندارمری به محل اعزام شدند و عملیات نجات سرنشینان آغاز شد.

استانداری مانیسا در تازه‌ترین اطلاعیه خود اعلام کرد که گزارش این حادثه ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه دریافت شده و در نتیجه آن ۱۱ نفر جان باخته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند، تمامی مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های منطقه منتقل شده‌اند.

«وحدت‌الدین اوزکان»، استاندار مانیسا نیز با حضور در محل حادثه اعلام کرد: وضعیت جسمانی یکی از مجروحان وخیم است و نیرو‌های امدادی و درمانی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حال رسیدگی به حادثه هستند، از سوی دیگر «مصطفی چیفتچی»، وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی ضمن تسلیت به خانواده قربانیان اعلام کرد که نیرو‌های سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد)، پلیس، ژاندارمری، آتش‌نشانی و اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شده‌اند.

وی تأکید کرد: روند رسیدگی به این سانحه با همکاری تمامی نهاد‌های مسئول از نزدیک پیگیری می‌شود، در پی این تصادف نیرو‌های امنیتی در محدوده حادثه تدابیر ایمنی و ترافیکی اتخاذ کردند و بررسی‌های قضایی برای مشخص شدن علت دقیق برخورد دو خودرو آغاز شده است.

هنوز علت قطعی وقوع حادثه اعلام نشده است و تحقیقات تحت نظارت دادستانی ادامه دارد.