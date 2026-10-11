به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان از توسعه نظارت هوشمند بر تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و گفت: سرعت‌های بحرانی از عوامل خطرآفرین در جاده‌هاست و می‌تواند فرصت واکنش راننده را به‌شدت کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که در چنین شرایطی، حتی تجهیزات ایمنی خودرو نیز نمی‌توانند مانع همه پیامد‌های مرگبار تصادف شود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی از توسعه نظارت هوشمند بر تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و افزود: در سامانه «اعلان مدیریت سرعت»، به‌محض ثبت تردد خودرویی با سرعت بحرانی توسط دوربین‌های ثابت ثبت تخلفات رانندگی، تصویر خودرو، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت ثبت‌شده به شکل برخط در اختیار نزدیک‌ترین تیم گشتی مجهز به دست‌افزار و پاسگاه پلیس راه قرار می‌گیرد تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شناسایی و متوقف‌کردن خودروی متخلف اقدام کنند.

وی ادامه داد: این سازوکار امکان مداخله سریع‌تر پلیس برای جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر را فراهم می‌کند و پس از شناسایی خودرو، اقدامات قانونی متناسب با نوع تخلف و مطابق مقررات اجرا خواهد شد.

میرزایی با اشاره به قابلیت‌های دیگر این سامانه گفت: شناسایی خودرو‌های دارای پلاک مخدوش یا سرقتی، وسایل نقلیه دارای دستور قضایی و خودرو‌هایی که بدون نصب پلاک تردد می‌کنند، از دیگر ظرفیت‌های این سامانه هوشمند است که می‌تواند به ارتقای توان عملیاتی پلیس راه کمک کند.

وی ادامه داد: دسترسی برخط به اطلاعات خودرو‌های متخلف، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استقرار و هدایت گشت‌های پلیس راه را فراهم می‌کند؛ به این ترتیب، با توجه به موقعیت خودرو و فاصله آن تا گشت‌ها و پاسگاه‌های مسیر، امکان هماهنگی بهتر ماموران برای برخورد با تخلفات حادثه‌ساز فراهم خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک جاده‌ای گفت: توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی، در کنار حضور میدانی مأموران و همکاری رانندگان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رفتار‌های پرخطر و افزایش ایمنی محور‌های مواصلاتی استان داشته باشد.

میرزایی با تأکید بر اینکه هدف پلیس از برخورد با تخلفات رانندگی، پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سرعت‌های بحرانی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ امنیت خود و دیگر کاربران جاده مشارکت کنند.