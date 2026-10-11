دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در گزارش تازه خود اعلام کرد که در سایه تداوم جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین، ۲۱ هزار و ۹۷۶ کودک به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه روز یکشنبه آمار مستندی از قربانیان کودک فلسطینی در این باریکه منتشر کرد که نشان می‌دهد در سایه ادامه جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین، ۲۱۹۷۶ کودک به شهادت رسیده‌اند؛ از این تعداد ۱۱۲۵ نوزاد زیر یک سال و ۶۱۲ نوزاد نیز در طول همین جنگ متولد شده و به شهادت رسیده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه تاکید کرد: بیش از ۵۵ درصد از مجموع شهدای جنگ را کودکان، زنان و سالمندان تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده «نابودی یک نسل کامل» در اثر حملات و جنایت‌های ارتش اسرائیل و در برابر دیدگان جامعه جهانی است.

این دفتر همچنین اعلام کرد: ۲۲ هزار دانش‌آموز در جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند و ۶۵۰ هزار کودک در سن تحصیل از حق آموزش محروم شده‌اند. همچنین تعداد کودکان یتیم به ۶۲ هزار و ۲۴۷ نفر رسیده است که از میان آنان ۲۷۷۴ کودک هر دو والدین خود را از دست داده‌اند. ۸۳۹۴ کودک نیز فقط مادران خود را از دست داده‌اند.

در زمینه گرسنگی و سوءتغذیه هم دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه هشدار داد: ۶۵۰ هزار کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند که از این تعداد ۴۰ هزار نفر نوزاد هستند. همچنین اعلام شد که ۱۶۴ کودک بر اثر گرسنگی و ۲۸ کودک دیگر به دلیل سرمای شدید جان خود را از دست داده‌اند که ۲۵ کودک در داخل اردوگاه‌های آوارگان بوده‌اند.

در این بیانیه آمده است که کودکان ۱۸ درصد از موارد قطع عضو را تشکیل می‌دهند؛ شمار کل موارد قطع عضو در غزه از ۵۴۰۰ مورد فراتر رفته است. همچنین ۵۲۰۰ کودک بیمار نیاز به انتقال فوری به خارج از غزه هستند. ۵۸۰۳ کودک بیمار در انتظار درمان بیماری، ۲۴۳۲ کودک مبتلا به دیابت هستند و بیش از ۱۲ هزار مورد سقط جنین نیز ثبت شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در ادامه از جامعه جهانی، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری خواست تا برای توقف نسل‌کشی، شکستن محاصره غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه اقدام فوری انجام دهند.