پلیس چین با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، ربات‌های گشت‌زنی، پهپاد‌ها و سامانه‌های تحلیل داده، در حال توسعه روش‌های هوشمند برای تأمین امنیت عمومی، جست‌وجوی افراد مفقودشده و مقابله با جرایم سایبری است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ یکی از نمونه‌های جدید این رویکرد، راه‌اندازی واحد گشت هوشمند پلیس در منطقه گردشگری دریاچه غربی شهر هانگژو در شرق چین است. این واحد که فعالیت خود را در اسفند ۱۴۰۴ آغاز کرد، از خودرو‌های بدون سرنشین، سگ‌های رباتیک و پهپاد‌ها برای نظارت بر محیط، اطلاع‌رسانی به گردشگران و کمک به عملیات امداد و جست‌و‌جو استفاده می‌کند.

به گزارش رسانه‌های محلی چین، در یکی از عملیات‌های امدادی در نزدیکی معبد لین‌یین، همکاری پهپاد‌های مجهز به تصویربرداری حرارتی، سگ‌های رباتیک و خودرو‌های گشت هوشمند به یافتن مردی ۷۵ ساله که مفقود شده بود، در مدت حدود ۲۰ دقیقه کمک کرد. مقام‌های محلی می‌گویند این تجهیزات می‌توانند زمان جست‌و‌جو و واکنش به حوادث را کاهش دهند.

هوش مصنوعی همچنین در تحلیل اطلاعات، بررسی تصاویر دوربین‌های نظارتی، شناسایی الگو‌های مرتبط با وقوع جرم و پشتیبانی از تحقیقات پلیسی کاربرد دارد. با این حال، میزان استفاده از هر یک از این فناوری‌ها در مناطق مختلف چین متفاوت است و آمار جامع و مستقلی که سهم هوش مصنوعی را در کل فعالیت‌های پلیس این کشور مشخص کند، در دسترس نیست.

در حوزه جرایم سایبری نیز مقام‌های امنیتی چین از تشدید مقابله با سوءاستفاده از هوش مصنوعی خبر داده‌اند. بر اساس اعلام وزارت امنیت عمومی چین در ژوئیه ۲۰۲۶، پلیس این کشور با مواردی از جعل هویت، کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و تولید محتوای جعلی با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی روبه‌رو بوده است. طبق همین گزارش، پلیس چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۷۰ پرونده مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی برای تولید شایعات اینترنتی را بررسی کرده و با بیش از ۱۹۰ نفر در این ارتباط، مطابق قانون برخورد کرده است.

در کنار توسعه این فناوری‌ها، موضوع حفاظت از اطلاعات شخصی نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقررات مشترک اداره فضای مجازی چین و وزارت امنیت عمومی این کشور درباره مدیریت ایمنی کاربرد فناوری تشخیص چهره، از اول ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شد. این مقررات بر ضرورت استفاده قانونی و متناسب از این فناوری و حفاظت از اطلاعات چهره افراد تأکید دارد.

کارشناسان معتقدند استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سرعت واکنش پلیس، توانایی تحلیل داده‌ها و کارایی عملیات امدادی را افزایش دهد؛ اما احتمال خطای الگوریتمی، شناسایی اشتباه افراد و نقض حریم خصوصی نیز از جمله چالش‌هایی است که به نظارت و چارچوب‌های قانونی روشن نیاز دارد.

به این ترتیب، تجربه چین نشان می‌دهد هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌های مهم پلیس برای مدیریت امنیت شهری و مقابله با جرایم جدید است؛ ابزاری که میزان موفقیت آن، علاوه بر پیشرفت فنی، به نحوه استفاده قانونی و مسئولانه از داده‌ها نیز وابسته خواهد بود.