به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی گیلان اعلام کرد: در ارزیابی بین‌المللی سال ۲۰۲۶ میلادی که بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس و با همکاری دانشگاه استنفورد انجام شده است، نام ۱۳ نفر از اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و اعضای وابسته مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان در بازه‌های زمانی یک‌ساله و بلندمدت قرار گرفت.

در فهرست بازه زمانی بلندمدت، نام دکتر احمد رضائی جوردهی، دکتر علیرضا صیداوی و دکتر راهب غلامی از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان به چشم می‌خورد. همچنین دکتر احمد رضائی جوردهی، دکتر علیرضا صیداوی، دکتر راهب غلامی، دکتر ایمان نیک‌بین، دکتر مسعود مختاری و دکتر عباس باقری خطیبانی در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان در بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفته‌اند.

دکتر موسی مرزبند و دکتر مهربخش نیلاشی، از اعضای سابق هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، در فهرست‌های هر دو بازه زمانی بلندمدت و یک‌ساله حضور دارند.

دکتر علیرضا امیرتیموری، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، نیز در فهرست بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفت.

در ادامه این فهرست، دکتر محمدجواد عزیزلی، دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، در فهرست بازه زمانی یک‌ساله قرار دارد.

دکتر سیدمحمدتقی غریب‌زاهدی، عضو وابسته باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، نیز در فهرست‌های هر دو بازه زمانی بلندمدت و یک‌ساله حضور دارد.

همچنین دکتر کامیار حسینی، دانش‌آموخته دوره دکتری و عضو وابسته باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، و دکتر سینا عباسی، دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، در فهرست مربوط به بازه زمانی یک‌ساله قرار گرفته‌اند.

حضور ۱۳ نفر از پژوهشگران و اعضای هیأت علمی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در فهرست سال جاری، در مقایسه با ۹ پژوهشگر در سال گذشته، بیانگر رشد حضور پژوهشگران این مجموعه دانشگاهی در عرصه‌های علمی بین‌المللی و نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان است.