به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان بخش مرکزی رامسر، همزمان با روز روستا، امروز ۱۹ مهر با حضور فرماندار، امام جمعه، جمعی از مسئولان، دهیاران و مردم در روستای سفیدتمشک گشایش یافت.

این نمایشگاه با ۱۴ غرفه و با همکاری بخشداری، شورای اسلامی بخش مرکزی و دهیاری‌های این بخش برپا شده است و تا پایان روز ۲۳ مهر، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

بابک مشهدیان بخشدار بخش مرکزی رامسر هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روستاها، حمایت از تولیدکنندگان محلی، رونق کسب‌وکار‌های خرد و فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات روستایی عنوان کرد.

در غرفه‌های نمایشگاه، انواع غذا‌های محلی، صنایع‌دستی و سوغات بومی از جمله محصولات نمدی، چادرشب، فرآورده‌های لبنی و چای دستی عرضه شده است.

یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، غرفه کتاب و معرفی نویسندگان رامسری است که با هدف معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی منطقه برپا شده است.

جعفر غنمی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رامسر، نیز بر نقش شورا‌ها و دهیاری‌ها در معرفی توانمندی‌های روستایی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از تولیدات بومی و حفظ میراث فرهنگی روستاهاست.

در کنار غرفه‌های عرضه محصولات، غرفه جمعیت هلال احمر و برنامه‌های فرهنگ‌سازی درباره مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ نیز در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که روستای سفیدتمشک طی سال‌های اخیر در آن فعالیت داشته است.

همچنین پیاده‌روی خانوادگی از روستای طالش‌محله فتوک به مقصد سفیدتمشک، ساعت ۸ صبح روز ۲۳ مهر برگزار می‌شود.

جشنواره توانمندی‌های روستاییان بخش مرکزی رامسر تا پایان روز ۲۳ مهر در روستای سفیدتمشک ادامه دارد.