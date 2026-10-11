به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان بوشهر اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی با جدیت، نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند و موانع حقوقی، ثبتی و اجرایی موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف سازند.

وی بیان کرد: اجرای این فرآیند با رعایت کامل قوانین، شفافیت، ارزش‌گذاری کارشناسی و صیانت از حقوق عمومی انجام شود و منابع حاصل نیز در چارچوب ضوابط قانونی، در مسیر اولویت‌های توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.

زارع افزود: امیدوارم با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، بتوانیم از ظرفیت دارایی‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و گام‌های مؤثری در راستای تکمیل طرح‌های مهم نیمه تمام از جمله بزرگراه‌ها، سدها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و توسعه و آبادانی استان بوشهر برداریم.

دبیر کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان بوشهر نیز با بیان اینکه بوشهر با تعداد دارایی محدود، بیشترین ارزش و بالاترین متوسط ارزش هر دارایی را در سطح کشور ثبت کرده ابراز داشت: ۴۴ دارایی با ارزش ۱۶.۷ همت در استان بوشهر وارد فرآیند مولدسازی شده که سهم بوشهر از ارزش کل سبد ملی به ۱۹.۲ درصد رسیده است.

رسول زارعی افزود: بوشهر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استان‌های محوری مولدسازی کشور را دارد که البته نیازمند تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی است.